Elle a sept ans, elle a des grands yeux verts et elle est à croquer. Valentina se lance dans le grand bain de The Voice. La petite fille chante pour la première fois devant un public et c’est sans se mettre la moindre pression, mais avec assurance et insouciance qu’elle monte sur la scène des auditions à l’aveugle. Bercée par la musique italienne, c’est une chanson de Laura Pausini, "Tra Te e Il Mare", qu’elle interprète pour convaincre Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora.

Les coachs devinent tout de suite que la voix appartient à une toute petite. Ils sont intrigués, charmés, mais aucun ne se retourne pour Valentina. C’est seulement quand leurs fauteuils se retournent qu’ils découvrent l’adorable bouille de la fillette et là, ils craquent tous pour celle que Nikos Aliagas surnomme "la petite princesse".

Les coachs se déplacent vers Valentina pour l’embrasser. La petite n’est pas venue les mains vides. En effet, la fillette de 7 ans a un cadeau pour chacun. À peine a-t-il découvert les enveloppes, M Pokora s’empresse de les ouvrir : un scoubidou et un petit mot personnalisé pour chaque coach : "Matthieu, tu es le plus beau, le plus gentil, je t’adore", lit le nouvel interprète de "Belinda". "Patrick, tu es le soleil de la Corse", poursuit Patrick Fiori. La chanteuse lit enfin le sien : "Jenifer, tu as toujours des mots gentils, je t’adore". Les coachs sont complètement sous le charme, ils craquent totalement et couvrent une nouvelle fois la petite fille de baisers et câlins. De quoi remplir de baume le cœur de Valentina et repartir de The Voice avec des étoiles dans ses grands yeux verts et des souvenirs pleins la tête.

