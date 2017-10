Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

A seulement 13 ans, Lou a déjà tout d’une grande ! Après un passage remarqué dans The Voice Kids en 2016, la sortie d’un premier single "Toutes les chances du monde" cet été et sa présence au casting de la série quotidienne de TF1 "Demain nous appartient" dont elle interprète aussi le générique, Lou sort aujourd’hui son premier album éponyme.

Ce premier album comprend 15 titres dont le single "Toutes les chances du monde", "Demain" le générique de la série de TF1 "Demain nous appartient", "Miraculous" en duo avec Lenni-Kim et "Carmen", le titre avec lequel Lou avait marqué les esprits sur le plateau de The Voice Kids. Samedi dernier, Lou a fait son grand retour sur le plateau de la finale de The Voice Kids 4 sur TF1, pour interpréter son premier single "Toutes les chances du monde" qui a enregistré déjà plus de 2 millions de vues sur Youtube en à peine deux mois.

MyTF1 vous propose de revoir son interprétation de "Toutes les chances du monde", sur le plateau de The Voice Kids :