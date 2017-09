Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, les téléspectateurs et les fans de l’émission The Voice Kids ont rendez-vous avec une nouvelle émission consacrée aux battles dès 21h sur TF1. Découvrez sans plus attendre quels talents se sont affrontés sur le titre de Louane, « Nos Secrets ».

Louane vient de présenter son nouveau single : « On était beau », les jeunes talents de The Voice Kids vont pouvoir lui rendre hommage lors de la session des battes. Jenifer a choisi de faire affronter dans son équipe : Thibault, Clarisse et Pauline sur le titre « Nos Secrets » de Louane. Un titre frais pop et acidulé qui devrait permettre aux trois voix de montrer toute l’étendue de leur capacité. L’atout principal de ce trio : l’harmonie, mais aussi beaucoup d’audace. Thibault, Clarisse et Pauline n’ont pas eu peur de faire quelques propositions artistiques devant la « copine coach » Jenifer.

Comme le résumé Jenifer à la fin de leur prestation, Thibault, Clarisse et Pauline n’ont pas chanté les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. « Vous avez réussi à créer un groupe » confirme Patrick Fiori. La coach se retrouve donc face à un choix cornélien puisqu’il va falloir départager les trois apprentis chanteurs. Après une longue phase de suspense, la décision va enfin tomber et les trois amis restent particulièrement soudés. Et c’est finalement le jeune Thibault qui a été choisi par Jenifer. Très ému d’atteindre la prochaine étape grâce à sa coach, il n’a pas oublié de saluer ses deux camarades avec qui il a réussi à nouer des liens très forts d’amitié.