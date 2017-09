Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

M Pokora aurait-il un pouvoir ? Celui d’avoir des visions sur le plateau de The Voice Kids ? Peut-être selon les images exclusives et inédites du dernier prime d’auditions à l’aveugle dévoilées ci-dessus. Chaque soir, les coachs sont véritablement déchaînés. Entre eux, la guerre est déclarée pour la sélection des jeunes talents en compétition. Et lorsque Patrick Fiori use de stratagèmes pour convaincre l’un des chanteurs sur scène, M Pokora n’hésite pas à l’imiter. Cette fois-ci, il incarne le rôle de Madame Irma, une voyante quelque peu originale : « Je vois une personne, qui va rester ta meilleure amie pour toute la vie, je te vois sur scène, avec plein de musiciens », mime l’interprète de Juste une photo de toi se servant se son buzzeur comme boule de cristal.

Samedi soir, plusieurs enfants – âgés de 7 à 15 ans – devront donner leur maximum pour tenter de convaincre les trois coachs, Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora. Leur souhait ? Devenir la plus belle et jeune voix de France et ainsi remporter la quatrième saison du programme. Rendez-vous samedi à 21 heures.

Souvenez-vous l’année dernière, M Pokora avait remporté la troisième édition en coachant la jeune Manuela, âgée de 7 ans. Et cette année, il compte bien faire de même !

Découvrez en exclu une nouvelle voix du prochain prime !