Les surprises sont nombreuses dans The Voice Kids mais la compétition est rude. Pour ce quatrième et ultime prime d’auditions à l’aveugle, les coachs sont exigeants. Et face à un talent, M Pokora fait une promesse quelque peu étonnante. Découvrez de tout de suite de quoi il s’agit !

La soirée The Voice Kids se poursuit sur TF1. Alors que plusieurs talents ont déjà réussi à convaincre les coachs, c’est au tour de Cyril, 12 ans de monter sur la scène face aux trois fauteuils rouges. Pour ce concours, le jeune garçon choisit d’interpréter un titre difficile d’Adèle, « When we were young ». Malgré quelques erreurs, Cyril arrive à séduire Jenifer et Patrick Fiori. Malheureusement, M Pokora ne se retourne pas. Une déception pour Cyril qui espérait convaincre son idole. Le jeune homme avoue m ême qu’il souhaitait être coaché par M Pokora. L’interprète de « Juste une photo de toi » met en avant quelques faussetés mais salue le choix audacieux de Cyril : « Il y avait peut-être trop de fébrilité à certains passages, je ne m’attendais pas du tout à voir un petit mec en me retournant. Mention spéciale pour chanter du Adèle. Respect. »

M Pokora est toujours prêt à faire plaisir aux talents en compétition. C’est donc tout naturellement qu’il s’excuse et promet de venir au coaching de Cyril avant les battles pour le soutenir et l’accompagner : « Je serai là », affirme-t-il. Bonne nouvelle pour Cyril qui intègre la compétition et poursuit l’aventure avec Patrick Fiori. Le jeune garçon n’aura donc non pas un mais deux coachs pour les battles !

