Les émotions sont fortes dans The Voice Kids. Et durant la demi-finale, la tension était palpable du côté des talents en compétition. Mais la soirée était également difficile pour les coachs qui ont dû faire un choix pour déterminer qui ira en finale. Et face aux quatre enfants de son équipe, l’interprète de « Juste une photo de toi » a finalement choisi Betyssam qui a interprété le titre « Au café des délices » de Patrick Bruel et Antoine qui a également brillé sur la chanson « Juste the Way you are » de Bruno Mars.

Mais devant la déception des deux autres talents, Lilou et Ilyana, M Pokora n’a pas hésité à les rejoindre sur la scène pour un dernier câlin : « C’était une super aventure et je suis ravie », a confié la jeune femme devant son coach à genoux. « C’était merveilleux et grâce à lui, c’était encore plus beau », a aussi ajouté Ilyana.

La demi-finale de The Voice Kids est désormais terminée. Rendez-vous la semaine prochaine à partir de 21 heures pour la grande finale avec les six qualifiés ! C’est certain, la soirée sera riche en surprises et en rebondissements. Qui succédera à Manuela ? Réponse bientôt.

