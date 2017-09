Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Angelina, la cadette de l’émission, sera en finale de The Voice Kids samedi soir sur TF1. L’occasion de revenir sur son parcours qui en a bouleversé plus d'un.

Samedi prochain, c’est la grande finale de The Voice Kids en direct sur TF1. Angelina fait partie des heureux finalistes. Ils ont été des millions de téléspectateurs à être émus par ses prestations. Agée de seulement neuf ans, Angelina s’est lancé un véritable défi en participant à l’émission. Depuis les auditions à l’aveugle, la jeune collégienne de La Ciotat a conquis le cœur du public avec son interprétation de All in You de Synapson feat Anna Kova. Une performance également saluée par les trois coaches qui s’étaient retournés. C’est finalement l’équipe de Patrick Fiori qu’elle avait décidé de rejoindre pour la suite de l’aventure. Un choix qu’elle n’a pas regretté puisqu’il a réussi à l’amener jusqu’en finale.

Grâce à ses jolies performances, Angelina a retourné toutes les têtes et a même fait fondre en larmes son coach Patrick Fiori et la chanteuse Jenifer lors de sa reprise de J’envoie Valser de Zazie en demi-finale de l’émission. Un choix étonnant pour ce petit bout de femme mais aussi très audacieux : "On était tous complètement envoûtés par ta voix, ton innocence, ta pureté…", a confié Jenifer. Remise de ses émotions après ce prime, Angelina est prête pour la dernière ligne droite mais cela suffira-t-il pour qu’elle remporte la compétition ? Pour le savoir, rendez-vous pour la finale samedi prochain à partir de 21h sur TF1.

