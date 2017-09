Par SB | Ecrit pour TF1 |

C’est une battle de haut vol qu’avait proposée Patrick Fiori en opposant Swing, Cassidy et Monica. Les trois talents avaient chacune impressionné par leur tessiture vocale, leur technique et leur maîtrise parfaite. Elles avaient toutes attiré les sympathies des trois coachs, puisque tous s’étaient retournés pour elles. Malheureusement, il n’y a de la place pour qu’un seul talent. Et pour les départager, Patrick Fiori a choisi le titre Destin de Céline Dion. Une chanson que la petite Swing, huit ans, ne connait pas car elle date d’avant sa naissance, plaisante-t-elle. Ce qui n’empêche pas à la petite de se balader sur la mélodie très rythmée de ce titre écrit par Jean-Jacques Goldman.



Swing, Cassidy et Monica ont livré une prestation époustouflante. "Monstrueux" même pour Patrick Fiori qui est tellement embêté au moment de choisir qu’il souhaite appeler sa mère pour le sortir de cette impasse dans lequel il se situe. Il faut dire que les fillettes ont donné un récital sur la scène de The Voice Kids. Un sans-faute vocal, une démonstration qui aurait soufflé la grande Céline Dion elle-même. "Pour moi, j’ai trois finalistes, c’est pour ça que c’est dur", souffle Patrick Fiori. M Pokora est d’accord, pour lui, les trois filles peuvent largement aller en finale. "Vocalement c’était précis, les vibratos des trois étaient magnifiquement maîtrisés". Le coach est tellement soufflé par le trio qu’il a l’impression que c’est lui-même qui doit trancher et faire un choix entre Swing, Cassidy et Monica.



Bouleversé, le cœur qui bat à cent à l’heure, Patrick Fiori décide de continuer l’aventure avec Cassidy, considérant qu’elle a le "coffre et la prestance" et qu’elle chante comme elle respire.