Un ange qui déploie ses ailes. La jolie Angelina a véritablement bluffé les coachs en interprétant « J’envoie valser » de Zazie. Un choix de chanson audacieux et étonnant pour ce petit bout de femme. Tout en sobriété et en émotion, Angelina a livré une merveilleuse prestation durant laquelle Patrick Fiori et Jenifer n’ont pas réussi à cacher leur émotion. Ils ont ainsi laissé échapper quelques larmes. Preuve qu’à The Voice Kids, le niveau est bel et bien au rendez-vous : « Tu nous as tous ému, a confié son coach. Il y a des moments de grâce dans la vie et on n’en rencontre pas souvent. L’émotion passe au travers du cœur, tu es rentrée dans notre cœur pour de vrai. Je voulais te remercier car l’émotion ne s’explique pas. » Un ressenti également partagé par Jenifer qui a été bouleversée tout le long de cette chanson : « On était tous envoûtés par ta voix, ta pureté, ton insouciance », a-t-elle ajouté.

Grâce à cette prestation réussie, Angelina a été choisie par Patrick Fiori pour continuer l’aventure de The Voice Kids. Elle sera donc de retour sur la scène pour la grande finale.

Pour rappel, Angelina avait déjà convaincu les coachs lors de son audition à l’aveugle. La jeune fille avait ainsi interprété le titre de Synapson feat Anna Kova, « All in you ». Lors des battles, elle avait aussi chanté en anglais aux côtés de Lara et Eléa sur le titre « Lost on you » de LP.

