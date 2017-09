Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Avis aux fans de la chanteuse Lou. Son premier album est disponible à compter du 6 octobre prochain. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez d'ores et déjà le précommander !

Rien n'arrêtera Lou. La jeune femme, qui a connu le succès dans la saison 3 de The Voice Kids, triomphe à l'écran dans la série de TF1, Demain nous appartient. En ajoutant une nouvelle corde à son arc, la jeune femme qui vient de Castres, dans le sud de la France continue son petit bout de chemin. Dans quelques jours, Lou Jean sortira son premier album studio. Sur ce dernier, les fans de la chanteuse retrouveront les titres Toutes les chances du monde, la vie nous appartient, ou encore Demain, le générique officiel de la série dans laquelle elle joue le rôle de Betty Moreno, une adolescente qui rêve devenir chanteuse. Pour les plus impatients d'entre vous, sachez que vous pouvez précommander le premier opus de Lou. Pour cela, il suffit de vous rendre ICI et de remplir les champs obligatoires...

Un duo avec Lenni-Kim...

Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que Lou s'est entourée de Lenni-Kim pour ce premier album. Ce nom ne vous est pas indifférent ? C'est normal ! Le jeune homme a lui-aussi participé à The Voice Kids 3. Les deux artistes ont été choisi pour interpréter le générique de la série animée Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir. Récemment, elle a tourné le clip avec le chanteur québécois, que les internautes découvriront dans quelques jours. Dans une interview accordée à MYTF1, Lou Jean confiait avoir "plein de projets pour la rentrée". Ce premier album est sûrement l'un d'entre eux...

Avant la sortie de l'album, MYTF1 vous propose de réécouter Demain, interprété par Lou :