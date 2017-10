Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La saison 5 de The Voice Kids accueillera non pas trois, mais quatre coachs ! Parmi eux, deux nouveaux : Amel Bent et Soprano. Sur les réseaux sociaux, les deux artistes n'ont pas caché leur joie de s'asseoir sur les fauteuils rouges.

"Être coach de The Voice Kids, c'est un honneur", commente Soprano, lorsqu'il officialise sa participation à The Voice Kids au Parisien. Après une saison 4 qui a vu la jeune Angelina remporter l'émission, une saison 5 est d'ores et déjà en préparation. Et pour cette cinquième année consécutive, M Pokora laisse se place à Soprano et Amel Bent ! Pour les accompagner, Jenifer et Patrick Fiori. Les deux artistes reprennent du service et prêteront main forte aux deux nouveaux. Pour l'interprète de Cœurdonnier, être coach de The Voice est un rêve qui se réalise. "J'adore les auditions à l'aveugle. Je trouve le principe magnifique de pouvoir juger une performance uniquement sur la voix, cela ne triche pas. Aujourd'hui être coach c'est un honneur, cela me remplit de plaisir de savoir que je peux transmettre à mon tour mon expérience et aider à réaliser le rêve d'un autre". Sur son compte Twitter, le marseillais a annoncé la nouvelle en vidéo, alors qu'il visitait la chorale d'une école primaire.

Pour Amel Bent, intégrer la grande famille The Voice est également quelque chose d'extraordinaire. C'est via son compte Twitter que la jeune femme a annoncé la bonne nouvelle à sa "Teamel" ! "See You Soon ma #teamel #happy #thevoicekids @tf1 thevoice_tf1 #JETEVEUX", a-t-elle écrit. Le message était accompagné d'une photo des quatre coachs de la saison 5. Liké près de 8000 fois, le cliché a suscité une vague de réaction. Tous ont tenu à féliciter la chanteuse pour cette nouvelle aventure qui s'offre à elle. "Super Amel, tu vas être une grande coach", "je donnerais tout pour intégrer ton équipe", "trop bien de te revoir à la télé", écrivent-ils depuis hier soir.

