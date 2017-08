Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Mais quelle mouche a donc piqué nos trois coachs cette semaine ? Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte à la fin de la vidéo ci-dessus, M Pokora, Patrick Fiori et Jenifer se retrouvent tous à quitter le plateau à un moment donné. Tant et si bien qu’il n’y a plus personne dans les fameux fauteuils rouges pendant l’émission !

Pour Jenifer, c’est l’envie de découvrir les parents d’un talent qui lui fait quitter la scène et se précipiter en coulisses. En réaction, Patrick Fiori retombe en adolescence et se met à parler le langage utilisé par les jeunes dans leurs échanges de textos et de messagerie instantanée. « Je suis ptdr ! lance-t-il à M Pokora sous les rires du public. Je suis lol ! »

Du coup, M Pokora est obligé d’apporter sa pierre à cet édifice verbal fait d’abréviations en tous genres. « Tu as lol, mdr, xptdr… » « Et ça veut dire quoi ça ? » interroge Patrick Fiori, visiblement moins à la page que son voisin. « Explosion de rire, genre c’est encore plus fort que le mdr ! » Puis les deux coachs quittent à leur tour le plateau ! « Ils se sont foutus de ma gueule ! » grogne M Pokora en partant. Alors que s’est-il donc passé ? Pourquoi les deux chanteurs délaissent-ils leurs fauteuils pour partir en coulisses ? Réponse samedi, dans le deuxième prime de The Voice Kids, à partir de 20h55 sur TF1 !

Vous pouvez d'ores et déjà découvrir la première voix de ce deuxième prime, en exclusivité :