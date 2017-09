Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

The Voice Kids passe à la seconde étape : les battles ! Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora devront faire des choix. Voici donc ce qui vous attend samedi 16 septembre à 21 heures.

Après quatre soirées d’auditions à l’aveugle, les coachs ont enfin réussi à former leurs équipes au complet. Désormais, place à la deuxième étape de The Voice Kids : les battles. C’est ce qui attend les téléspectateurs de TF1, dès 21 heures, samedi 16 septembre. Patrick Fiori, M Pokora et Jenifer vont avoir la lourde tâche de choisir avec quels talents ils souhaitent poursuivre l’aventure et qui, malheureusement, ne pourra pas aller plus loin.

Pour l’heure, ils sont 36 talents à espérer passer cette épreuve des battles. Les talents passeront trois par trois devant les coachs pour des combats de haute-voltige durant lesquels ils devront prouver qu’ils ont le petit quelque chose en plus pour continuer leur parcours dans The Voice Kids.

Si les talents passeront par toutes les émotions, c’est aussi le cas pour les coachs dont les nerfs seront à fleur de peau. Joie, euphorie, tristesse, larmes et éclats de rire seront les états par lesquelles Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori vont passer. Et s’il y a un coach qui aura du mal à contrôler ses larmes, c’est bien Jenifer : comment rester de marbre quand des enfants reprennent à merveille Donne-moi le temps, l’un de ses titres phares. Rendez-vous, samedi prochain pour découvrir les battles de The Voice Kids. En attendant, voici un petit aperçu :