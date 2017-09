Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Amandine s’est qualifiée pour la finale de The Voice Kids. La jeune Bretonne a mis tout le monde d’accord au cours de son aventure avec des prestations toutes plus magiques les unes que les autres.

Amandine, 15 ans, est une jeune fille originaire de Montauban-de-Bretagne. L’amour de la musique, elle l’a depuis toute petite et c’est avec passion qu’elle interprète ses chansons favorites. Cette grande timide a été repérée par The Voice Kids grâce à sa chaîne YouTube lancée en 2016 et avait ensuite su convaincre les trois coachs lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise tout en douceur de Skinny Love de l’artiste Birdy. Après quelques minutes d’hésitations, Amandine choisi de rejoindre l’équipe de Jenifer, une aubaine pour la jeune fille qui a su conquérir le public semaine après semaine.

Remarquable depuis le début de l’aventure, elle est aujourd’hui qualifiée pour la finale de l’émission grâce à son interprétation de la chanson de Cyndi Lauper, Time after Time : "Tu as assuré. Cette chanson te va merveilleusement bien. Je t’admire énormément" l’a félicité sa coach Jenifer. Même son de cloche du côté de M. Pokora, qui a indiqué avoir été bluffé par la maturité de la jeune chanteuse. Lors de la grande soirée en direct, Amandine tentera donc de décrocher le titre de The Voice Kids 2017.

La finale sera diffusée samedi prochain, en direct sur TF1. En attendant, revoyez l’interprétation d’Amandine sur Skinny Love.