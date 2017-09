Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Samedi sera le grand soir pour les finalistes de The Voice Kids dont Antoine fait partie. Et le sensible de la bande a toutes ses chances pour remporter le télé-crochet.

Dans quelques jours, Antoine, 16 ans, vivra ses derniers instants dans The Voice Kids saison 4. Ce pensionnaire de l’école de musique de Valognes est le seul garçon en lice sur les six candidats sélectionnés dans la finale de l’émission. Sa belle aventure a été rythmée par plusieurs impressionnantes interprétations qui ont séduit tout le monde, à commencer par son audition à l’aveugle où il proposait une reprise de "Let it go" de James Bay.

S’en est suivie sa prestation lors des battles qui a convaincu les jurés Jenifer et Patrick Fiori et surtout son coach M. Pokora. Pour ce prime, l’adolescent avait choisi pour lui et ses deux concurrents le titre "Comme des enfants" de Cœur de Pirate. Un choix audacieux qui lui avait permis de se qualifier pour la suite de l’aventure. Lors des demi-finales, Antoine a choisi d’interpréter un titre de Bruno Mars, "Just the way ou are" avec lequel il a plongé dans un registre plus différent que d’habitude pour montrer aux coachs de quoi il était capable." Il n’a pas choisi la sécurité avec cette chanson-là. (…) T’as vraiment une patte et à ton âge, c’est une grande force. Bravo mon pote." à souligné Matt Pokora.

Antoine va-t-il gagner la saison 4 de The Voice Kids ? Réponse samedi soir à partir de 21h sur TF1. En attendant, redécouvrez sa performance sur "Just the way you are"