Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Parmi les douze talents en compétition, seuls six ont été sélectionnés pour la grande finale, dont Betyssam. L’occasion de faire le bilan de son aventure.

Lors des auditions à l'aveugle, la jeune chanteuse de 14 ans avait mis tout le monde d'accord avec sa prestation de "Rather Be" de Clean Bandit accompagnée d’un cup song. Ce gobelet en plastique lui permet de produire des sons de percussion. En découvrant ce show à l’aveugle, nos trois coachs se sont retournés pour elle. Ce qui fait dire à Patrick Fiori "ça va être la bataille, je crains le pire". C’est finalement l'équipe de M. Pokora qu'aura décidé de rejoindre Betyssam.

Son culot et son originalité s’illustre une nouvelle fois lors de la demi-finale. Betyssam a eu envie de rendre hommage à ses racines marocaines en interprétant "Au café des délices" de Patrick Bruel. Avec douceur, un sourire à toute épreuve et beaucoup de maturité, la demoiselle a impressionné les coachs de The Voice Kids. A tel point qu’elle a eu l'honneur d'une standing ovation ! "Elle a un don, elle a un talent inné. Techniquement, ce qu'elle vient de faire est incroyable (...) C'est une très très grande chanteuse." a déclaré Matt Pokora à l'issue de sa performance.

Betyssam va-t-elle gagner la saison 4 de The Voice Kids ? Réponse samedi soir à partir de 21h sur TF1. En attendant, redécouvrez son interprétation de "Rather Be" lors des auditions à l’aveugle.