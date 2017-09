Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Les capacités vocales de Cassidy l’ont amené jusqu’en finale de The Voice Kids et la lycéenne est déterminée à donner le meilleur d’elle-même pour remporter la compétition.

Née à Dijon et âgée de seulement 15 ans, Cassidy est la fille de Keith Cruiks, guitariste et chanteur du groupe de blues dijonais After Midnight. Elle avait un objectif très précis en participant à l’émission : rendre fière son grand-père qui l’a poussé à se mettre à la chanson. Un défi relevé haut la main lorsqu’elle valide son ticket pour la finale qui aura lieu samedi.

Dès son tout premier passage lors des auditions à l’aveugle, Cassidy a émerveillé tout le plateau de The Voice Kids en interprétant l’un des plus célèbres morceaux de gospel américain : "Amazing Grace". Un choix de chanson audacieux et parfaitement maîtrisé qui n’a laissé indifférent aucun des coachs puisqu’ils ont tous appuyé rapidement sur le buzzer. Mais c’est finalement Patrick Fiori qui remporte ce talent, complètement époustouflé par la voix de la jeune fille qui a expliqué avoir fait partie d’une chorale de gospel.

Après s’être illustrée lors des battles, Cassidy se hisse jusqu’en demi-finale où elle décide de chanter un titre d’Amel Bent, "Tu n’es plus là". Une chanson qui demande beaucoup de concentration et de justesse. Malgré quelques couacs vocaux, l’adolescente impressionne une nouvelle fois son audience. Cassidy sera-t-elle la nouvelle gagnante de The Voice Kids ? Réponse samedi à 21h sur TF1.

Découvrez la prestation de Cassidy sur "Amazing Grace "