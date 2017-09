Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Du haut de ses 12 ans, Leelou est l’un des plus beaux espoirs de cette quatrième saison de The Voice Kids. A l’approche de la grande finale, focus sur son parcours.

Une graine de star. Leelou est un véritable phénomène dans l’édition The Voice Kids 2017. Impossible d’oublier sa performance exceptionnelle lors de son audition à l’aveugle. Accompagnée de son violoncelle, la jeune fille de 12 ans originaire de Pau, avait immédiatement séduit les trois coachs qui s’étaient retournés en même temps en entendant son interprétation de "If I ain’t got you" d’Alicia Keys. Ni une, ni deux, Leelou intègre l’équipe de Jenifer.

Après les auditions à l’aveugle, place aux battles où Leelou s’illustre une nouvelle fois face à ses concurrentes, Lynn et Célia sur le titre "One last time" d’Ariana Grande. Suite à ce show parfaitement maîtrisé, la collégienne remporte sa place en demi-finale. Lors de cette soirée, elle propose de chanter "Mon Ange" de Nolwenn Leroy et fait une nouvelle fois sensation : "C’est une chanson à texte que tu as choisie et tu l’as très très bien chantée. Tu as mis de ton cœur", a confié Jenifer convaincu. Dernier palier franchi pour la jeune paloise qui atteint la finale !

Leelou va-t-elle gagner la saison 4 de The Voice Kids ? Réponse samedi soir à partir de 21h sur TF1. En attendant, redécouvrez sa performance sur "If I ain’t got you"