Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

La compétition pour dénicher la plus belle et jeune voix de France est désormais lancée. Vendredi 12 octobre, TF1 lançait le premier prime d’auditions à l’aveugle de The Voice Kids. Vous avez loupé la soirée ? Pas de panique, voici les cinq informations à retenir…

La première soirée d’auditions à l’aveugle de The Voice Kids a été riche en rires mais aussi en émotions. Douze talents ont tenté de décrocher leur place auprès des quatre coachs : Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Vous avez raté la soirée ? Découvrez ci-dessous les cinq informations marquantes de ce premier prime :





1) Inès ouvre le bal et met tout le monde d’accord, la preuve ci-dessus !

Inès est le premier talent à se lancer sur la scène de The Voice Kids. Du haut de ses 10 ans, la jeune fille est très à l’aise avec un micro. Et pour cause, elle a déjà enchaîné les représentations pour des concerts caritatifs mais aussi pour des concours de chant. C’est avec le célèbre titre de Queen, Show must go on, que la fillette a réussi à bluffer les quatre coachs. Une première prestation très réussie à (re)découvrir sans plus attendre ci-dessus !





2) Un champion du monde de football s’invite dans l’émission

Quoi de mieux qu’un champion du monde de football 2018 pour encourager un talent de The Voice Kids ? Quelques minutes avant de monter sur scène, Nassim, âgé de 15 ans, a reçu une jolie surprise de la part de l’une de ses idoles : Florian Thauvin, le joueur de football de l’Olympique de Marseille, a tenu à l’encourager à travers un message vidéo. De quoi lui donner du baume au cœur avant de tenter de convaincre les coachs.





3) Quand un talent surprend avec une étonnante chanson

L’originalité est aussi un atout dans The Voice Kids. Afin de se démarquer et tenter de convaincre les coachs, Mano a choisi d’interpréter une chanson dite humoristique, Le Café d’Oldelaf. Le jeune garçon a même reçu les encouragements de l’interprète original. Très vite, Jenifer et Patrick Fiori ont souligné l’originalité de cette prestation : « A 11 ans, c’est rare d’avoir cette originalité là, ça m’a rendue curieuse », a ainsi confié Jenifer, qui a été choisie comme coach.





4) Amel Bent fond en larmes

Si les rires sont évidemment nombreux dans l’émission tant l’ambiance est au rendez-vous, l’émotion est aussi palpable. Amel Bent ne dira pas le contraire ! La nouvelle arrivée dans l’émission a vécu un joli moment, alors que Maïssa reprenait le titre phare de la chanteuse, Ma philosophie. Très émue, l’artiste n’a pas caché avoir été particulièrement bouleversée : « Cette chanson veut dire énormément pour moi, elle a changé ma vie, dès le début de toute mon histoire. Tu m’as fait un grand honneur ».





5) Quand une voix s’élève au piano…

Autre grand moment fort en émotion : l’interprétation de Zoé qui a bouleversé les quatre coachs avec sa reprise du titre Le marchand de cailloux de Renaud. Accompagnée de son piano, la jeune femme a fait preuve de beaucoup d’élégance et de profondeur pour cette chanson si difficile à interpréter. Elle continue l’aventure !

(Re)vivez la prestation de Zoé !