Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Comme chaque samedi, The Voice Kids vous donne rendez-vous à 21h sur TF1. C’est la troisième salve d’auditions à l’aveugle et douze talents vont encore rivaliser d’imagination pour tenter de convaincre les coachs de les choisir pour poursuivre l’aventure.

Une nouvelle fois, les talents en herbes vont régaler les oreilles de Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori avec leurs voix sublimes, mais aussi avec leurs choix de chansons audacieux. Un chanteur en herbe s’attaquera au cantique le plus connu et chanté des chorales de gospel « Amazing Grace ». Un morceau de bravoure qui demande une maîtrise vocale plus que parfait. Un autre réinventera la chanson culte d’Elton John, « Your song », dans une version très personnelle. Préparez-vous à être impressionné par la technique et l’aisance d’un talent qui se mesurera à l’immense « Alive » de Sia, mais aussi à pleurer avec une belle reprise de « Hurt » de Christina Aguilera. Parce que les talents comptent bien vous faire passer par toutes les émotions puisqu’un autre talent chantera « Soulman » de Ben l’Oncle Soul.

Les chanteurs en herbe de The Voice Kids n’ont rien à envier aux adultes, et ils vont vous le montrer ce samedi, à 21 heures.