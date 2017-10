Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Amel Bent n'est pas la seule personnalité à rejoindre les fauteuils rouges de The Voice Kids. En effet, une autre star française s'apprête à faire son entrée dans la #VoiceFamily. Cette personne, c'est Soprano ! Le chanteur marseillais a une carrière à en faire rougir plus d'un. Membre fondateur du groupe Psy 4 de la Rime, le chanteur comorien prend son envol en 2007 et signe son premier album solo Puisqu’il faut vivre. Et c'est un carton. L'album s'écoule à plus de 200 000 exemplaires et permet à l'artiste d'acquérir une notoriété incontestée. En 2010, le chanteur est couronné de succès et de récompenses. Il est nommé à deux reprises aux MTV Europe Awards dans la catégorie Meilleur Artiste Français (2007 et 2011), mais aussi aux NRJ Music Awards en tant que meilleur groupe/duo francophone en 2012 puis en 2013. Soprano sort en novembre 2016 son cinquième album L'Everest qui a séduit déjà près de 300 000 personnes. Partout où il passe, Soprano est un artiste qui fédère. Pas étonnant alors que plusieurs talents de The Voice aient repris ses tubes.

Souvenez-vous. L'année dernière, Lisandro Cuxi a livré une dernière chanson aux coachs de The Voice avant de remporter l'émission. Et pour séduire le public une dernière fois, il a réalisé un duo époustouflant sur Mon Everest, l'un des tubes du dernier album de Soprano. Le chanteur marseillais a rejoint le Niçois sur scène pour une prestation de haut vol. Assis sur son fauteuil, M Pokora, le coach de Lisandro n'en n'a pas perdu une miette. Du début de la chanson, jusqu'à la fin, l’interprète de Comme d'habitude était en transe. Justesse, émotion, personnalité... Tout était réuni pour faire de ce duo un instant magique... Regardez :





Un autre duo a surpris les coachs l'année dernière, il s'agit de Fonetyk et Dama. Les deux chanteurs ont décidé de livrer une prestation sincère et punchy sur Cosmo du chanteur Soprano. La chanson qui est un véritable hymne à la joie et la fraternité a mis le public dans l'ambiance et ils ne sont pas les seuls... En effet, M Pokora a été réceptif à leur prestation et les repêché pour la suite des festivités.