Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Ils ont beau essayer de bien se tenir et d’être sérieux dans leur mission de coachs, c’est parfois trop pour eux. Que ne feraient pas Jenifer, Matt Pokora et Patrick Fiori pour des talents.

Le public le sait bien, dur dur de canaliser trois coachs au tempérament bien trempé. Samedi soir, Jenifer n’a pas pu s’empêcher de quitter le plateau pour aller chercher un bouquet de fleurs qu’elle souhaitait offrir à Amandine. Mais à un moment de la soirée, c’est l’ensemble du jury qui a déserté après la prestation des Anagram, qui leur a donné du fil à retordre.

Ce groupe est composé de deux garçons : Aurélien et Alfred, 15 ans. Ensemble ces deux blondinets proposent du rap et du chant sur de la guitare. Sur la scène de The Voice Kids, ils ont tenté leur chance en reprenant le tube de Christophe Maé, Il est où le bonheur. Une prestation qui leur a permis de voir les trois coachs se retourner exactement au même moment. Cela laissait présager d’une lutte sans merci pour parvenir à conquérir le coeur d’Anagram. Matt Pokora a commencé à parler et proposé d’aider le duo à optimiser leur jeu de scène pour coller avec leur prestation vocale. Patrick Fiori a enchaîné en conseillant de faire attention à la justesse de leur voix. Puis Jenifer a pris la parole en jouant la carte de l’humour et en saisissant des masques à l’effigie de Matt Pokora et Patrick Fiori. « Je peux être un peu des trois » a-t-elle expliqué au duo avant d’ajouter « moi j’ai envie de m’amuser avec vous ». Une victoire qu’elle a remporté haut la main et ne s’est pas gênée de savourer devant les deux autres coachs.



Mais la coach ne s’est pas arrêtée là et a souhaité rencontrer les parents des garçons. Restés seuls, les deux autres coachs se sont refait la scène et ont estimé que le charme naturel de Jenifer n’est sans doute pas pour rien dans le choix du duo de la prendre comme coach. Ni une ni deux, Matt Pokora et Patrick Fiori ont quitté le plateau pour avoir plus d’explications. « On a une réclamation, il y a un truc qui n’est pas normal » s’est exprimé l’interprète de Cette année-là. Les coachs masculins ont alors reproché aux garçons de ne pas s’être suffisamment concertés et ont décidé de ramener Jenifer qui minaudait sur le plateau, bien décidés à montrer leur mécontentement.