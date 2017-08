Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Whaou ! Voilà une petite fille qui porte formidablement bien son nom de scène. Swing, huit ans, est venue tenter sa chance aux auditions à l’aveugle avec une chanson à laquelle même les adultes se frottent avec précaution : All by Myself de céline Dion. C’est d’ailleurs pour rendre hommage à son idole qu’elle a choisi cette chanson samedi soir. Issue d’une famille de musiciens, elle compte bien poursuivre la lignée et devenir une star, à l’image de l’interprète de Encore un soir, mais aussi d’Adele et de Beyonce. On aurait pu croire que le stress lui aurait joué des tours en montant sur la scène de The Voice Kids, mais il n’en est rien. Il faut dire que Swing n’a peur de rien, si ce n’est des monstres. Alors forcément, cela aide à se sentir pousser des ailes.

Face à une telle chanson, les trois membres du jury se sont d’abord montrés prudents et curieux de voir ce que cela allait donné au moment où le texte grimpe dans les décibels. Mais bluffé par les capacités vocales de Swing, Patrick Fiori ne peut s’empêcher de se retourner, bientôt suivi par Jenifer et Matt Pokora. Trois coachs pour elle, la petite fille avait le choix du roi et elle a décidé de suivre son « coup de coeur » de coach : Patrick Fiori.