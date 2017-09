Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le compte à rebours est lancé. Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir les talents de la saison 4 de The Voice Kids s’affronter sur le plateau de la demi-finale pour tenter de gagner leur ticket vers la finale. Mais avant de vivre cette grande soirée, MYTF1 vous propose de faire le point sur les talents qui composent l’équipe de Jenifer et de mieux faire connaissance avec eux. Quels sont leurs points forts ? Leurs points à améliorer ? Découvrez ou redécouvrez-les sans plus attendre. Anagram, Leelou, Amandine et Thibault, voici les 4 talents qui composent son équipe. Commençons tout d’abord avec Anagram. En effet, avec ce duo, Jenifer a fait d’une pierre deux coups.

Aurélien et Alfred ont fait fondre le cœur de Jenifer avec leur interprétation à la guitare du titre « Il est où le bonheur » de Christophe Maé. Ils se sont illustrés sur une battle particulièrement difficile sur le titre « American Boy ». Leelou, quant à elle, a séduit sa coach et a fait frissonner le public avec son interprétation « If I Ain’t Got You » d’Alicia Keys. Attention, voici une sérieuse concurrente en compétition. Enfin Thibault a rejoint l’équipe après des battles particulièrement émouvante. On n’oublie pas non plus Amandine qui n’en finit plus de séduire sa coach. Alors à votre avis, quel talent de l’équipe de Jenifer va gagner sa place pour la grande finale de The Voice Kids.

Retour sur les talents qui ont rejoint l'équipe de Jenifer