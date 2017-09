Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Tout s’accélère. Les battles viennent de s’achever et l’étau se resserre progressivement. Mais avant de connaître le nom de celui ou celle qui remportera le titre tant convoité, MYTF1 vous propose de faire le bilan des talents qui vont composer l’équipe de M Pokora. Des coups de cœur, des coups de foudre, le coach a trouvé les 4 talents qui composent son équipe et que se vont se retrouver samedi prochain pour la grande demi-finale de The Voice Kids. Ils sont quatre et les téléspectateurs les adorent déjà. Betyssam, Lilou, Ilana, Antoine voici les 4 talents de M Pokora.

Betyssam est une candidate de haute voltige. C’est elle qui avait ébloui les coachs en chantant avec un gobelet pour se donner le rythme. C'est avec sa guitare que l'adolescente de 14 ans a débarqué sur scène. Avec sa voix bien maîtrisée et sa version revisitée de la célèbre chanson, elle a fait se retourner les trois coachs. Ces derniers lui ont d'ailleurs réservé une standing ovation. Patrick Fiori et M Pokora se sont affrontés pour qu’elle rejoigne leur équipe. Mais elle décidera finalement de rejoindre ce dernier. Les auditions à l’aveugle ont porté chance à Ilyane. Les coachs n’ont pas pu s’empêcher de se retourner sur sa prestation. Antoine séduit M Pokora avec sa prestation sur le titre de James Bay, Let It Go. A votre avis, lequel de ses talents s’illustrera pour aller jusqu’en finale ?

