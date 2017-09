Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Après l’étape des battles, les téléspectateurs connaissent désormais le nom des 4 talents qui s’affronteront pour une place en finale samedi prochain dans The Voice Kids. Découvrez-les sans plus tarder.

Le compte à rebours est lancé. Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir les talents de la saison 4 de The Voice Kids s’affronter sur le plateau de la demi-finale pour tenter de gagner leur ticket vers la finale. Mais avant de vivre cette grande soirée, MYTF1 vous propose de faire le point sur les talents qui composent l’équipe de Patrick Fiori. Cassidy, Dylan, Angelina, Kelvin, voici les 4 talents qui composent l’équipe de Patrick Fiori dans la saison 4 de The Voice Kids. Quels sont leurs points forts ? Leurs points à améliorer ? Découvrez ou redécouvrez-les sans plus attendre.

Cassidy a placé la barre très haut avec sa performance gospel sur le titre « Amazing Grace ». Lors des battles, elle s’est illustrée face à ses deux autres camarades sur la reprise des Kids United du titre de Céline Dion « Destin ». Les deux interprètes du groupe qui vont faire chavirer les cœurs c’est Dylan et Kelvin, c’est certain. Et celle qui a fait fondre les cœurs des coachs et des téléspectateurs, c’est Angelina. Du haut de ses 9 ans, elle force déjà le respect. Alors, on attend vos avis, quel est selon vous, le talent qui arrivera à se qualifier pour la grande finale de la saison 4 de The Voice Kids ?

Quand le coach Patrick Fiori est content, ça donne ça