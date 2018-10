Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Vendredi 12 octobre, TF1 lançait la nouvelle saison de The Voice Kids. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouvelles prestations et de surtout des voix inédites. A l’issue de la soirée, quels ont été les talents sélectionnés ?

Une nouvelle saison de The Voice Kids a été lancée sur TF1. Ce vendredi 12 octobre, douze talents ont tenté de décrocher leur place dans l’aventure. Parmi eux, certains ont réussi à se démarquer grâce à leur aisance sur scène, leur voix unique et leur grain de voix original. C’est le cas par exemple d’Inès, âgée de 10 ans. La jeune fille a ouvert le bal en interprétant Show must go on de Queen. Une prestation saluée par l’ensemble des coachs : Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano ont été bluffés par la voix puissante d’Inès.

D’autres talents ont également remporté les quatre voix des coachs. C’est le cas d’Ismaël, 11 ans, qui a fait preuve de beaucoup d’originalité en chantant At Last d’Etta James, mais aussi de Stella, Zoé et Irma. Les trois jeunes filles ont réussi à faire tourner les quatre fauteuils avec leur reprise respective : When we were young d’Adèle, Le marchand de cailloux de Renaud et enfin Fly me to the moon de Franck Sinatra.

La compétition a donc bel et bien été lancée après cette première soirée riche en émotions et surprises. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un autre prime d’auditions à l’aveugle sur TF1 ! En attendant, voici le récap des talents sauvés par équipe :

Jenifer :

- Mano, « Le Café » d’Oldelaf

- Stella, « When we were young » d’Adèle





Amel Bent :

- Nassim, “Je m’en vais” de Vianney

- Maïssa, « Ma philosophie » d’Amel Bent

- Ismaël, « At Last » d’Etta James

- Zoé, « Le marchand de Cailloux » de Renaud





Patrick Fiori :

- Irma, « Fly me to the moon » de Franck Sinatra





Soprano :

- Inès, “Show must go on” de Queen

- Morgan, “Changer” de Maître Gims