Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La demi-finale de The Voice Kids se poursuit sur TF1. La soirée commence avec les talents de Patrick Fiori. Après Dylan, c’est au tour de Cassidy de monter sur scène. Et le trac a quelque peu submergé la jeune femme…

Ce soir, le niveau est bel et bien au rendez-vous dans The Voice Kids. Les premiers talents s’enchaînent pour cette demi-finale qui s’annonce pleine de surprises et de rebondissements. Après Dylan, qui a « ébloui » le public et les coachs grâce au titre de Zaz, c’est au tour de Cassidy de se lancer sur la scène. Face au trois coachs, la jeune femme âgée de 14 ans choisit d’interpréter une chanson difficile d’Amel Bent, intitulée « Tu n’es plus là ». Visiblement stressée, Cassidy est submergée par l’émotion et le trac. Et malheureusement ses cordes vocales lui jouent des tours…

Mais pas de panique, les coachs ne tiennent pas rigueur de ces quelques faussetés comme en témoignent les encouragements de son mentor, Patrick Fiori : « Je ne retiendrai pas ce qui vient d’arriver, je sais de quoi tu es capable, ne t’inquiète pas, ce n’est pas la dessus que je vais juger. »

Face au désarroi et à la déception de Cassidy, M Pokora tente aussi de la rassurer. Cette mésaventure arrive aux plus grands artistes : « Pour toutes ces choses-là, ça n’arrive qu’à ceux qui chantent en direct (…) Tu chantes extraordinairement bien, pars de cette scène en te disant ça », a-t-il affirmé. C’est aussi ça The Voice Kids… Du live et des émotions fortes.