Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Les surprises sont nombreuses dans The Voice Kids. Pour cette première soirée d’auditions à l’aveugle, un talent a eu la chance de recevoir un message d’une personnalité bien connue des Français. Si on vous dit, champion du monde de football 2018 ? Attaquant au sein de l’équipe de l’Olympique de Marseille ? Il s’agit bien évidemment de Florian Thauvin. Le footballeur âgé de 25 ans a pris le temps, entre deux matches, d’envoyer un message au jeune Nassim : « J’ai appris que tu passais les auditions pour The Voice Kids, c'est pour te dire que toute l’équipe de l’OM et moi-même, on est tous derrière toi, de tout cœur avec toi. J’espère que tu vas tout déchirer », a confié le footballeur, qui lui a aussi offert un maillot dédicacé.

Et ce message a visiblement donné du courage au jeune homme. Nassim s’est élancé sur la scène de The Voice Kids en interprétant le titre Je m’en vais de Vianney. Face à l’aisance de Nassim sur scène, trois coachs ont buzzé devant sa prestation : Jenifer, Patrick Fiori et Amel Bent : « J’ai adoré dès le début, j’adore ton grain de voix, a expliqué Jenifer. J’adore ton grain de voix, je t’ai trouvé très élégant dans ta manière d’interpréter ce titre ». De son côté, Amel Bent a souligné la douceur de cette prestation, un juste mix entre la variété française et l’oriental selon elle : « Tu es un grand interprète », a ainsi confié la chanteuse. Et c’est justement Amel Bent qui a été choisie par Nassim pour la suite de The Voice Kids !