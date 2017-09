Par Camille LECLERCQ | Ecrit pour TF1 |

La bataille pour récupérer les meilleurs talents fut rude. Mais Jenifer semble très satisfaites des jeunes chanteurs qui forment son équipe. Ils sont treize, dont un duo, mais à la fin des battles il n'en restera que quatre. Pour qu'ils soient au top du top, les kids ont le droit à un cours particulier unique en son genre. Au programme des coachings de la Team Jenifer ? Des titres historiques, des défis mais aussi beaucoup d'amour.

Nawel, Amandine et Océane forment le premier trio de la Team Jenifer. Elles sont aussi les premières à pouvoir profiter d'une séance d'entraînement particulère avec la star. Pour faire ressortir la sensibilité des trois apprenties chanteuses, Jenifer a choisi un monument de la chanson française : "L’encre de tes yeux" de Francis Cabrel qu’elle qualifie de "chanson fabuleuse". Les trois jeunes filles ont une grosse pression sur les épaules mais Jenifer semble déjà conquise par leur interprétation pleine de douceur.



Jenifer lance un vrai défi à son second trio composé de Clarisse, Thibault le trompettiste et Pauline. Ces trois apprentis chanteurs interpréteront le titre "Nos secrets" de Louane. La coach souhaite que cela soit moderne et que les talents s'emparent de l'esprit pop de la chanson. Espérons que la candidate de The Voice saison 2 leur porte chance… C’est bien parti puisque, dès les premières notes de leur interprétation, Jenifer est époustouflé par le travail que les trois jeunes talents ont déjà fourni.



C’est au tour du trio, ou plutôt quatuor 100% garçons, de performer devant leur coach. Dylan, Yann et Anagram vont se battre pour une place en demi-finale sur le tube d’Estelle et Kanye West, "American Boy". Et ce sera visiblement difficile pour Jenifer de les départager puisque lors des entraînements la coach a été épatée par ses quatre talents qui ont tous trouvé leur place dans le groupe. Dylan et Aurélien, ont même sorti leur guitare pour ce coaching, de vrais pros. Les quatre talents nous promettent un show pour le prime de samedi soir. Pour Jenifer, c’est d’ailleurs un trio"comme on n’en a jamais vu dans The Voice Kids".



Les trois poupées de Jenifer, Lyn, Leelou et Célia, sont les dernières à profiter d’un instant inoubliable avec leur coach. Jenifer leur fait un beau cadeau en leur proposant d’interpréter "One Last Time" de la star américaine et idole des jeunes filles, Ariana Grande. La coach en est sûr, les trois jeunes filles sont "meilleures qu’Arianna Grande". Quel compliment ! Par contre, Jenifer les met en garde… "Il va falloir envoyer quelques petits boulets" !