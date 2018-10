Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Le deuxième prime d’auditions à l’aveugle de The Voice Kids a été riche en surprises. Un talent a réussi à se démarquer en proposant un titre en lien avec ses origines. Du jamais vu dans The Voice Kids !

L’originalité est souvent récompensée dans The Voice Kids. Les coachs ont été particulièrement étonnés d’entendre la chanson de Léna, 14 ans. La jeune femme, originaire de Suisse, a souhaité se démarquer en interprétant le titre folklorique Jodel-Time de Oesch’s Die Dritten. Une prise de risque justifiée selon la jeune femme : « Tout le monde fait des chansons connues, moi j’arrive comme ça avec une chanson traditionnelle de chez moi. C’est quand même un stress ». C’est donc un défi pour elle !



Si Jenifer, Amel Bent et Soprano ont été quelque peu hésitants, Patrick Fiori n’a pas tardé à buzzer. Pour lui, cette prestation a prouvé que la jeune femme est dotée d'une importante aisance vocale : « Au-delà de chanter une chanson traditionnelle, c’est une vraie surprise que tu sois là, a-t-il expliqué. Je suis très attachée aux traditions. Ce sont les bagages les plus précieux pour moi. Quand on chante une langue, quand on chante son village, sa famille ou sa nation, je trouve que ça fait grandir les gens encore plus. Ce soir tu as été immense. Une technique hors du commun. Je n’ai jamais entendu ça. »



Léna poursuit donc l’aventure The Voice Kids auprès de Patrick Fiori.