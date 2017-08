Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Attention talent ! Lors de la deuxième salve des auditions à l’aveugle, une voix époustouflante va subjuguer Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora. On vous propose de la découvrir en avant-première.

Ce samedi 19 août, c’était le grand retour de The Voice Kids. Des jeunes talents en herbe se sont succédé sur le plateau pour tenter de convaincre les coachs. A l’instar de Leelou, Dylan, Monica ou encore Angelina… quelques-uns d’entre eux se sont particulièrement fait remarquer. Ce samedi 26 août, Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora vont reprendre leur place dans leur fauteuil respectif, le dos à la scène, pour assister à la deuxième salve des auditions à l’aveugle.

En attendant de découvrir les jeunes talents qui vont se produire sur la scène de The Voice Kids, MYTF1 vous propose de découvrir en exclusivité une nouvelle voix exceptionnelle. Et comme le dit l'adage, la valeur n'attend point le nombre des années. La voix est donc certes jeune mais le talent de cet artiste en herbe est déjà immense ! Sa reprise du mythique titre All By Myself donne la chair de poule. Il suffit de voir les têtes des trois coachs pour se rendre compte de la performance : ils sont tout simplement impressionnés !

Il faut dire que ce jeune talent nous livre, ici, une belle prestation pleine d’émotion. Pour découvrir le visage de cet artiste à la voix exceptionnelle et pour savoir si celle-ci réussira à suffisamment séduire Patrick Fiori, Jenifer et M Pokora pour qu’ils se retournent, rendez-vous ce samedi 26 août sur TF1, à partir de 21h !