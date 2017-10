Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

The Voice Kids 4, c'est fini ! C'est hier soir que les six derniers talents de l'aventure sont montés sur scène en direct pour un dernier round de folie. Pour ouvrir en comme il se doit une soirée pleine de surprises, les trois coachs de l'aventure, Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori, ont accompagné leurs protégés pour une belle reprise d'Il est où le bonheur de Christophe Maé.

S'ils étaient six lors du coup d'envoi de la soirée - Angelina et Cassidy pour la team Patrick Fiori, Amandine et Leelou dans l'équipe Jenifer ainsi que Betyssam et Antoine du côté de M Pokora -, les téléspectateurs n'ont sélectionné qu'un seul talent par équipe pour la dernière partie de l'émission. Angelina, Leeloo et Betyssam, les trois dernières finalistes, ont ainsi pu interpréter un joli duo avec leur coach respectif. Alors que la première a repris All in you de Synapson feat Ana Kova, la seconde a revisité If Ain't Got You d'Alicia Keys et la dernière Rather Be de Clean Bandit feat Jess Glynne. Au terme d'une émission suivie par plus de 4,4 millions de personnes, c'est la jeune Angelina, 10 ans, la benjamine de cette finale, qui a remporté cette saison 4 de The Voice Kids. Une victoire qui l'a laissée bouche bée et qui l'a profondément touchée.

Cette soirée menée tambour battant par le duo Nikos Aliagas/Karine Ferri a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. De nombreux messages saluant la victoire d'Angelina ou encore la qualité des prestations des autres finalistes et le départ de M Pokora de The Voice ont été ainsi partagés. Petit best-of de ce qu'on a pu lire au cours de la soirée avant de redécouvrir ci-dessous la reprise de Stromae par Angelina !

