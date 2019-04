Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

C’est avec un grand standard de Céline Dion que Coco, talent excentrique qui nous vient de Moldavie, avait séduit les quatre coach. “Elle n’est pas comme les autres talents. Elle est bien secouée,” dit Mika de celle qui voulait le dominer aux auditions à l’aveugle. “Cette fois, j’aimerais te montrer plus mon côté sauvage mais n’ait pas peur. Je vais prendre soin de ton coeur,” promet Coco. “Je suis capable de combiner le show et la voix. L’idée c’est de charmer Mika”.







“Dangerous Women” - Ariana Grande

Pour cette soirée des KO, Coco a choisi “Dangerous Women” d’Ariana Grande. “Elle veut faire le show mais est-ce qu’elle est à la hauteur ?” s’interroge Mika. “Ça ne me fait pas peur, moi j’aime bien voler en business class,” s’amuse Coco avant de monter sur scène. Après la prestation, il est temps de faire un choix ! “Je pense que Coco voulait faire le show et il y avait des faiblesses vocales ce soir. Elle n’est pas à la hauteur de ce qu’il faut faire sur les KO”. Le couperet tombe ! Mika se sépare de Coco. Mais la jeune moldave aura marqué la saison par sa voix et sa personnalité hors du commun.







