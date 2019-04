Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

A seulement 16 ans, Clémentine avait touché au coeur Julien Clerc en reprenant une de ses célèbres chansons : “Fais moi une place”. “Elle a une voix qui est plus mature que son visage. Je crois beaucoup en elle,” commente son coach en coulisses.

“Ton absence” - Yves Duteil

Pour défendre sa place dans cette soirée des KO, Clémentine a choisi d’interpréter “Ton absence” d’Yves Duteil. “C’est un morceau qui parle du deuil et j’ai perdu mon papa, il y a quatre ans,” se confie la jeune talent. “Je trouve que c’est un morceau qui illustre bien ce que je ressens”. Une chanson en hommage à son papa donc, mais aussi pour mettre des mots sur sa peine.

Lors de son coaching, Julien Clerc est déjà sous le charme et n’a aucun conseil à donner à son talent. “Vous êtes incroyable. Vous avez à la fois cette fraîcheur de votre âge et vous avez comme quelqu’un qui a vécu des choses”. La benjamine de l’équipe de Julien Clerc arrivera-t-elle à faire mieux encore ?

Coup de coeur de Julien Clerc

“Je t’admire parce que tu t’es trompée et tu t’es très vite reprise. J’ai été moins séduit qu’à l’audition à l’aveugle mais ce serait dommage de te voir partir. Je pense que tu as beaucoup plus à donner,” comment Mika qui s’était retourné à sa première audition. “Clémentine, vous n’êtes pas commune. Vous m’avez bluffé. Est-ce que vous acceptez de continuer avec moi dans les battles ?” interroge Julien Clerc tout en appuyant sur son précieux buzzer.

Le plus jeune talent de l’équipe de Julien Clerc décroche la première place de la soirée pour les battles.

