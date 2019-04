Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ava Baya a 19 ans et aux auditions à l’aveugle, elle avait séduit son coach en reprenant “La foule” d’Edith PIaf. “Ava, j’aime beaucoup. C’est une comédienne, c’est une athlète et elle chante depuis un an. Elle fait ça avec une assez grande maestria. Je pense qu’elle va nous montrer quelque chose de différent à chaque étape,” raconte Julien Clerc.



"La thune" - Angèle

Pour cette soirée des KO, Ava change complètement de registre en choisissant de reprendre “La thune” d’Angèle. “J’adore,” se réjouit Julien Clerc à l’annonce de la chanson en coaching. “Ce soir, j’attends qu’elle monte une nouvelle marche dans cette expérience et je sais qu’elle le peut”.





“J’ai envie de prendre de la confiance ce soir et de tout oublier. Que le show commence !” Julien Clerc a maintenant 3 possibilités : Oui / Non / Peut-être ? “Ava, je voudrais vous poser une ou deux questions. Le bruit coure en coulisses que vous vous demandez parfois ce que vous foutez-là,” interroge son coach. “Qu’est-ce qui vous empêche d’aller plus loin ?” Julien Clerc appuie sur son buzzer et offre ainsi à Ava Baya, son ticket pour les battles.









