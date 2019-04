Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Théophile Renier n’a pas vécu sa victoire à The Voice Belgique comme un aboutissement mais comme une étape. Le talent veut aller encore plus loin ! Pour mettre toutes les choses de son côté, il reprend un tube que personne n’a oublié : “Tu m’oublieras” de Larusso. Un choix surprenant et une revisite qu’il promet totalement à l’opposé de l’original. “Je vais en faire quelque chose d’un peu plus solennel, d’un peu plus sombre. Je ne peux pas faire autrement que de reprendre une chanson et de la modifier. J’adore les défis,” confie le talent. “Théophile Rénier, c’est du lourd !” commente Julien Clerc.







"Tu m'oublieras" - Larusso

A la fin de sa prestation rock’n’roll, 3 coachs sur 4 sont debout. Julien Clerc appuie sur son buzz coup de coeur : c’est un pari gagné pour Théophile Rénier ! “Se présenter comme ça entre Brel et Johnny Hallyday. C’est un pur homme de scène et il n’a pas finit de nous étonner. Du moins, je l’espère !” Direction les battles !





