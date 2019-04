Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Le jeune suisse avait séduit Julien Clerc par son approche de la musique hors du commun. “Léonard, c’est un surdoué de la musique. On sent un perfectionniste, il est très fort et très jeune. Moi je l’aime beaucoup et ‘aimerais tellement que tout le monde l’aime comme moi,” commente Julien Clerc en coulisses.



“Oh ! J’cours tout seul” - William Sheller

Pour cette soirée des KO, Léonard a choisi d’interpréter “Oh ! J’cours tout seul” de William Sheller. “Il prend un risque,” reconnaît son coach. Saura-t-il le relever ? La réponse est oui si l’on tient compte des quatre coachs debout pour l’applaudir. “Vous avez un côté Julien Clerc jeune croisé avec Mika,” débriefe Nikos. “On me le dit tout le temps,” reconnaît le talent. Hormis les considérations capillaires, les coachs soulignent une belle prestation, à la fois brute et extrêmement bien réalisé. “Julien a beaucoup de chance,” commente Soprano. “Est-ce que vous êtes prêt à chanter sans votre piano,” interroge Julien Clerc. La réponse du talent est oui, tant que ce sont des titres qui restent “dans sa cohérence”. Julien Clerc se satisfait de cette réponse en appuyant sur son buzzer. Direction les battles pour Léonard !





