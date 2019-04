Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette première soirée “The Voice : Les KO” avec l’équipe de Julien Clerc, samedi 27 avril sur TF1 : le talent Laureen reprend “What’s up” de 4 Non Blondes.

Venue pour dire à son papa qu’elle était prête à se relancer dans la chanson, Laureen a eu la confirmation qu’elle attendait. Les quatre coachs s’étaient retournés sur sa prestation aux auditions à l’aveugle. “Laureen elle aime chanter et c’est une interprète puissante. Il y a peu de chanteuses comme elle, cette année dans The Voice. Tant mieux pour moi,” se réjouit Julien Clerc.







“What’s up” - 4 Non Blondes

Pour cette soirée des KO, Laureen a choisi de revisiter “What’s up” de 4 Non Blondes. “Faut pas que les mots soient avalés. Pensez à ce que vous chantez et à ce que l’histoire raconte,” lui a conseillé son coach en répétitions. Si l’on en croit son “Bravo” lancé à la dernière seconde de sa prestation, Julien Clerc a été séduit. Et ce ne sont pas les 3 autres coachs debout qui diront le contraire. “C’était sublime,” se régale Soprano.



Direction les battles !

“Vous avez une espèce de force tranquille et je ne vois pas comment je pourrais me passer de vous,” confie Julien en appuyant sur son buzzer. Laureen gagne son ticket pour les battles !







