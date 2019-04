Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Pierre Danaë est le dernier talent de la soirée à se lancer dans l'arène des KO. “Pierre, je l’aime beaucoup. Il est très intéressant parce qu’il a un charisme naturel. C’est un musicien qui a une voix très personnelle,” confie Julien Clerc en coulisses. Pour convaincre son coach de le laisser poursuivre l’aventure à ses côtés, Pierre Danaë a choisi d’interpréter “To build a home” de The Cinematic Orchestra. “C’est vraiment un challenge vocal !” Le talent est un peu en difficultés sur le coaching. “C’est ambitieux mais si vous réussissez, vous allez frapper !” confie Julien Clerc qui souligne le risque pris. Va-t-il réussir à relever le défi ?

“To build a home” - The Cinematic Orchestra

Standing ovation des quatre coachs ! “On se sentait très à l’aise. Ça n’a rien à voir avec aucune autre performance. Je dirais qu’on a peut-être The Voice,” commente Mika. Il ne reste plus qu’une place dans l’équipe de Julien Clerc et ils sont quatre dans la zone rouge : Alex Adam, Shaun, Laura et Valérie Daure. Le stress est à son paroxysme ! “Moi j’aime pas les mauvais suspenses et je me suis pris d’affection pour vous tous. Je m’excuse de vous avoir cantonné dans cette zone rouge qui je le sais, n’est pas une zone confortable. Mais je crois que je ne peux pas me passer de Pierre dans mon équipe,” conclut Julien Clerc en buzzant. Le talent décroche ainsi le dernier ticket pour les battles. “J’ai pris un pied incroyable et je suis super content de continuer,” avoue Pierre Danaë.





