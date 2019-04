Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Avec trois albums et une participation à l’Eurovision, cette chanteuse de 50 ans s’est présentée aux auditions à l’aveugle pour donner un nouveau souffle à sa carrière. “Virginie, c’est une chanteuse à grande voix que je trouve courageuse. Il faut vouloir à cet âge-là, effacer tout ce qui s’est passé avant pour repartir de plus belle. On sent que c’est l’enjeu de sa vie,” confie Julien Clerc au sujet de son talent.



"Changer" - Maître Gims

Lors de son coaching pour les KO, Virginie est ravie de retrouver son coach. Celui qui n’a pas hésité à lui dire des “vérités”. “J’ai 50 ans, je n’ai pas du tout le physique ou l’âge et pourtant je suis là”. Pour défendre sa place dans l'arène des KO, Virginie a choisit de reprendre un tube de Maître Gims, “Changer”.



“Bravo Virginie. Vous avez tellement bien chanté,” commente Julien Clerc à la fin de sa prestation. Il consulte l’avis de ses camarades coachs. “Vous êtes une grande professionnelle mais je ne vais pas vous garder,” conclut Julien Clerc. “Vous n’avez pas à rougir de votre parcours. Ce n’est pas parce que ça s’arrête ce soir, que c’est fini”. Alors que Julien Clerc se lève pour aller embrasser Virginie, surprise ! Jenifer appuie sur son buzzer pour la sauver ! “C’est les montagnes russes," se régale Soprano. “Une grande voix” dont ne pouvait pas se passer Jenifer. Rendez-vous aux battles Virginie !







