Lily Jung est une grande voyageuse. Aux auditions à l’aveugle, elle avait séduit les quatre coachs en reprenant un chant traditionnel mongole. “Lily Jung est très particulière. Elle a épousé une culture qui n’est pas la nôtre,” commente Julien Clerc en coulisses.

“Utile” - Julien Clerc

Pour cette soirée des KO, Lili Jung a choisi de renouer avec la langue française en reprenant un tube de son coach : “Utile”. “Elle me fait l’honneur de chanter une de mes chansons. C’est toujours un plaisir,” se réjouit Julien Clerc. “C’est une chanson qui a un message, qui appel à la résistance. Je suis fière de la chanter,” explique le talent. “C’est un cadeau et en même temps, un défi”.

“On ne va pas continuer ensemble”

Jenifer et Julien Clerc sont debout à la fin de la prestation. “D’abord, le compositeur que je suis voudrait vous dire merci, commence Julien Clerc. Lily, je vais être franc avec vous. J’ai été touché au plus profond de mon coeur par votre travail mais je ne sais pas quoi faire de vous dans les battles. Vous êtes une spécificité qu’il faut garder. Il ne faut pas vous dévoyer dans autre chose et c’est juste pour ça qu’on ne va pas continuer ensemble…”





Lily Jung prend le choix de Julien Clerc avec philosophie mais pour le coach, se séparer de la chanteuse est un véritable déchirement.

