“Depuis 5 ans, je me suis complètement réfugié dans la musique. C’est la musique qui m’a sauvé la vie”. C’est avec ces mots que Clem Chouteau parle de son amour pour la musique. Pour la soirée des KO, il a choisit d’interpréter “Heroes” de David Bowie. “Tu as choisi la bonne chanson. C’est l’histoire de qui tu es et de ce que tu veux devenir,” se réjouit Mika. “Ce soir, Clem s’est mis sur un précipice”. Pour Clem Chouteau, la partie n’est pas gagnée d’avance. “Il y a un sacré niveau dans l’équipe de Mika et parfois, j’ai l’impression d’être le vilain petit canard. L’objectif c’est que je sois le héros de la soirée”.







“Heroes” - David Bowie

Clem Chouteau vient de livrer sa prestation au public et aux coachs. “Je ne suis pas sûr que cette chanson soit le meilleur choix pour vous mais ce n’est pas très grave. Je pense que vous pouvez tout chanter. Vous êtes très bon,” confie Julien Clerc. “T’as un grand talent et un grand potentiel, libère toi de tout ça,” commente Jenifer au sujet du mimétisme de Clem Chouteau. “Nous tous, on sait que tu peux aller très loin,” ajoute Soprano. “Être bon, ce n’est pas assez. Il faut être excellent et tu n’étais pas excellent ce soir. Il faut être crédible pas théâtrale. Donc Clem, je trouve que tu es un garçon un peu outsider... Tu mérites de travailler et tu peux faire beaucoup mieux que ce que tu as fait ce soir.”

Et Mika buzza !



