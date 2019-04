Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Gage 41 ans, a voulu donner un nouveau souffle à sa carrière en se présentant aux auditions à l’aveugle et il a réussi son coup. Les quatre coachs se sont retournés sur sa technique vocale et son groove. “Gage a fait une carrière et il a encore envie de se mettre à l’épreuve,” commente Mika en coulisses. Pour cette soirée des KO, Gage a choisi de reprendre “Purple Rain” de Prince. “C’est un message de désespoir, de mélancolie, d’une relation qui s’est mal terminée. Là j’ai envie de montrer un Gage qui est beaucoup plus dans l’émotion,” confie le talent en coaching. “Il la chante très bien. La voix est parfaite mais il doit nous sortir du monde de Prince. Je veux savoir qui il est lui,” confie alors Mika.







“Purple Rain” - Prince

“Il y a une vraie mise à nue. Je vais chanter tout ce que j’ai dans le coeur” promet Gage avant de monter sur scène. A la fin de sa prestation, Gage fond en larmes ! “Vous m’avez beaucoup donné de force. Merci beaucoup,” lance le talent au public. “C’était extraordinaire,” commente Jenifer. “Je suis fan de lui depuis toujours,” ajoute Soprano. La question est de savoir : est-ce que Gage s’est réellement mis en danger ? Jenifer en doute et Julien Clerc explique : “peut-être que bien chanter ne va pas suffire pour passer cette étape”. Le coach souhaite bonne chance à Mika. “C’est un carrefour ici dans The Voice mais aussi pour toi,” commence le coach qui a le pouvoir ce soir. “Il y a énormément de risque et d’audace d’être aujourd’hui sur la scène”. Mika regrette toutefois que Gage ne soit pas sorti réellement de sa zone de confort. “Moi je ne peux pas chanter comme toi donc la zone rouge n’est pas une option pour toi. De te voir là bas, assis en train d'attendre, jusqu’à la fin de l’émission... Tu as déjà attendu donc je dois être clair. Je ne te garde pas ce soir. Si je ne peux pas t’imaginer en live, je ne t’emmène pas”.





Gage sauvé par Soprano

Sur le plateau, c’est le choc ! Mais ce n’est pas fini pour Gage… Soprano a buzzé pour voler le talent de Mika. Bravo Gage et rendez-vous aux battles !



The Voice, Tous les samedis 21h sur TF1