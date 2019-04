Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

“C’est un talent qui a déjà un très très bon point de départ. Il chante très bien avec une technique et une dextérité vocale impressionnante”. Mika se souvient des auditions à l’aveugle de son talent. Gjon’s Tears avait impressionné avec sa reprise bien à lui de Christine and the queen. Pour les KO, il a choisi de convaincre son coach avec une reprise de David Bowie, “Under Pressure”.







“Under Pressure” - Queen / David Bowie

“Pour un mec qui n’a pas trop de faiblesses musicales, là j’en ai trouvé une. C’est déstabilisant quand quelqu’un d’excellent dans son domaine, cherche à faire quelque chose d’autre et risque le malaise,” s’inquiète Mika lors du coaching de son talent. Gjon’s Tears doit apprendre à doser entre folie et performance vocale. “Tout ce que je veux, c’est entendre la performance vocale,” avait demandé Mika. Alors, sera-t-il à la hauteur ?



Maintenant que Gjon’s Tears a terminé sa prestation, qu’en est-il ? “Si ce soir, je veux construire une équipe pour aller aux battles, il me faut des piliers...” Mika buzze pour le coup de coeur. Bravo Gjon’s Tears et rendez-vous aux battles !



