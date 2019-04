Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Avec l’arrivée de Soprano, une nouvelle porte a été ouverte dans The Voice. Hi Levelz qui fait de la musique urbaine, avait bluffé Soprano, Jenifer et Mika lors des auditions à l’aveugle. Mais c’est avec ce dernier qu’il avait choisit de poursuivre son aventure The Voice. Pour la soirée des KO, Hi Levelz veut prouver à son coach qu’il n’a pas eu tort de lui faire confiance. En coaching, il lui présente sa version de “I like it”, tube de Cardi B. A ce stade, Mika n’est pas entièrement convaincu : “Il la chante très bien mais il n’y a pas l’intensité que je recherche. Ce sont les KO quand même”. “Il faut absolument que dès le début, je frappe fort,” se promet Hi Levelz.







“I like it” - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Hi Levelz a enflammé le plateau de The Voice. Trois possibilités s’offrent maintenant à Mika : Oui / Non / Peut-être ? “C’est la première fois cette année, d’avoir autant de rappeurs. Je pense que t’es costaud et que tu as beaucoup de talent. Mais je ne suis pas sûr que ce soit idéal que tu continues dans mon équipe,” explique Mika. “Je trouve que tu es très brillant. Je suis désolé mais tu es le premier que je vais placer en zone rouge”. Le verdict est tombé. Mais rien n’est jamais joué d’avance dans The Voice ! Hi Levelz n’aura pas la chance de s’asseoir en zone rouge. Soprano a décidé de voler le talent de Mika ! “Je suis très chaud pour la suite,” promet le jeune talent. Aux auditions à l’aveugle, Soprano s’était battu pour recruter Hi Levelz. Il prend enfin sa revanche et permet au talent d’obtenir son ticket pour les battles.







