Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

“Elle est cool cette fille”. Ce sont les mots de Mika qui se souvient de sa proposition très originale aux auditions à l’aveugle. Pour les KO, London Loko veut reprendre à sa manière, “Coco Câline” de Julien Doré. “Il faut t’exprimer avec ton corps,” lui conseille Mika en coaching. “Tu souris très peu quand tu chantes”. “Mon manque d’interprétation vient de ma timidité. Chanter devant plein de gens comme ça, c’est tellement impressionnant. Tellement nouveau aussi pour moi,” reconnaît la jeune talent. “J’aime bien les timides mais j’ai envie de voir quelqu’un qui s’engage”. Si Mika se veut rassurant, London Loko doit quand même prouver qu’elle peut avoir sa place pour la suite de l’aventure.







“Coco Câline” - Julien Doré

A la fin de sa prestation, les autres coachs sont consultés par Mika. “Tu intrigues énormément. Je t’adore. Tu es une fille dont on va se rappeler,” commente Jenifer. “Nous avions été deux à nous retourner,” se souvient Julien Clerc. “Je reste toujours emballé par votre art”. “On est à The Voice et il n’y en a pas deux comme elle,” explique Soprano. Alors que va faire Mika ? “Va la voir, tu l’as mise dans tous ses états”. London est en larmes ! Elle vient d’obtenir son ticket pour les battles.



