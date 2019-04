Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Jeune corse de 21 ans qui rêve de faire des concert au Stade de France, Louna avait séduit Soprano et Mika grâce à sa reprise de “Lose Yourself” d’Eminem. “J’ai entendu la force de cette fille,” se souvient Mika, devenu son coach. “C’est la girl pop 2019”. Pour cette épreuve inédite des KO, Louna a décidé de se lancer un nouveau défi avec “La boulette” de Diam’s.



“Pour la petite histoire perso... Cette chanson, je l’ai travaillée avec la personne qui partageait ma vie avant et j’ai très mal digéré la rupture. La chanter ce soir, c’est ma manière à moi de tourner la page. Même sans une personne qu’on aime beaucoup,on peut y arriver. C’est la dernière étape de ma thérapie,” confie Louna.







“La boulette” - Diam’s

“Tu te caches avec tes yeux,” Mika a perdu l’attitude irrévérente de Louna lors de son coaching. “Le challenge pour Louna c’est de nous regarder dans les yeux et de nous dire : Je suis Luna et voilà la personne que j’ai envie de devenir”. Alors, Louna a-t-elle relevé le défi ? “T’as une très belle voix mais je pense que tu dois encore travailler dessus,” commente Jenifer. “J’ai bien aimé ce mélange de voix et de rap,” ajoute Julien Clerc. “Je trouve que ça s’est bien passé mais je trouve qu’il y avait aussi des bosses dans le chant,” explique Mika. “Tu vas en zone rouge”.



Qui est sauvé en zone rouge ?

A la fin de cette deuxième soirée des KO, Agathe, Hannah et Louna sont en zone rouge. Il ne reste plus qu’un ticket à Mika. Une place pour trois. Quelle est le sixième talent qui viendra rejoindre l’équipe de Mika ? “Elles ont toute une excellence,” commente Mika mais c’est avec l’énergie de Louna qu’il veut continuer l’aventure The Voice.







