Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette seconde soirée “The Voice : Les K.O.” avec l’équipe de Mika, samedi 13 avril sur TF1 : le talent Whitney chante “I will always love you” de Withney Houston.

“Whitney c’est une jeune chanteuse qui m’a vraiment séduite pendant les auditions à l’aveugle,” confie Mika en coulisses. Lors de leurs retrouvailles pour le coaching, Mika découvre que Whitney s’accompagne d’une béquille. Que lui est-il arrivé ? “C’est un syndrome fibromyalgique, un handicap de naissance qui n’apparaît qu’avec le stress. Quand je chante, mes jambes se débloquent. La musique détruit mon stress et me permet de chanter,” confie alors Whitney.







“I will always love you” - Whitney Houston

C’est elle qui ouvre le bal de cette deuxième soirée des KO. Pour convaincre son coach de l’emmener avec lui pour les battles, Whitney a choisi “I will always love you” de Whitney Houston. Une chanson pour rendre aussi hommage à son père, grand fan de la star. “Il reste mon plus grand soutien physique et émotionnel”. “Ce soir, je vais interpréter une grande musique qui porte toute mon histoire. Je chante comme si ma vie en dépendait,” confie la jeune artiste avant de se lancer sur scène.



Mika n’aura pas attendu la fin de la chanson. Il appuie sur son buzzer pour faire part de son coup de coeur ! “De temps en temps, il faut juste ne pas trop parler,” commente alors Mika. “C’est une star. C’est magnifique,” ajoute Soprano. Pour Mika, la soirée des KO commence très bien avec Whitney qui gagne le premier ticket gagnant pour les battles.







The Voice, Tous les samedis 21h sur TF1