Petru est un dur au coeur tendre. Un corse attaché à ses racines, sa terre et ses traditions. En chantant “Corsica” aux auditions à l’aveugle, Petru avait beaucoup marqué Jenifer. “Petru est un vendeur de légumes qui arrive sur le plateau de The Voice avec une chanson très importante pour lui. C’est le vrai corse par excellence ! Sa manière d’interpréter les chansons me touchent,” révèle Jenifer en coulisses.







Pour rendre hommage à deux personnes qui ne sont plus là, sa marraine et un ami décédé d’une maladie “qui était comme (son) grand-frère”, Petru chante “Si t’étais là” de Louane. “Je n’y crois pas dans le sens où tu fuis les sentiments,” lui avoue Jenifer en plein coaching. “Tu as choisis cette chanson là et il faut savoir mettre la pudeur de côté”. “Mon défi c’est de casser ma carapace et de montrer au grand jour et à tout le monde, qui je suis vraiment,” reconnaît le jeune Corse.







Petru a réussi le pari de nous livrer une prestation toutes en émotions, avec un couplet en Corse. Jenifer est émue aux larmes. “C’est une chanson qui m’émeut beaucoup et avec la partie en Corse forcément, ça me rend encore plus sensible. Pardon Petru, je suis un petit peu déboussolée. J’ai peur de trahir celui que tu es pour la suite et mon but est de te porter pour que tu te sentes épanoui dans cette aventure. Sincèrement, j’avais prévu de te dire qu’on ne continuera pas ensemble mais je ne peux pas parce que tu as une une voix tellement sublime que je vais m’accorder un petit moment de réflexion".



Zone Rouge

C’est la Zone Rouge pour Petru ! A la fin de la soirée, Jenifer peut attribuer une ou plusieurs places aux talents qui ont patienté en Zone Rouge. A la fin de la soirée, il ne reste plus qu’une place dans l’équipe de Jenifer et quatre talents sont en Zone Rouge : Petru, Marouen, Ismail et Ana Carla. Qui va-t-elle choisir pour la suite de l’aventure ?





